Рахимов: расстались с «Тереком» друзьями, проделанной работой удовлетворён

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал свой уход из грозненского клуба по окончании сезона в РФПЛ.
«Мы обговорили с руководством клуба и пришли к мнению, что команде нужно что-то новое, какая-то встряска. Надеемся, что так будет лучше. Не нужно обсуждать то, что будет дальше. Всё было очень неплохо: много приятных моментов, побед. Все три года был положительный баланс, мы росли и добивались результатов лучше, чем в предыдущем сезоне: девятое, седьмое, пятое места. Я очень благодарен. Рамзан Ахматович Кадыров с первой минуты оказал мне доверие, когда объявил: «Это мой тренер, я его назначаю». Очень благодарен ему за доверие, мне посчастливилось быть с ним знакомым.
Президент клуба тоже доверял, но в любом периоде есть начало и завершение. Начали в 2013 году, закончили в 2017-м, это хороший период. Сожаления нет, есть удовлетворение от проделанной работы, а клубу я желаю дальнейших успехов. Буду внимательно следить, потому что с этими людьми я сидел за одним столом: мы работали, переживали, получали положительные и отрицательные эмоции. Расстались друзьями. Пока не знаю, где начнётся следующий период. Невыход в Лигу Европы не повлиял на решение. Ещё когда мы попадали в неё, мы всё уже обговорили. Я очень взвешенно принимаю все решения», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.