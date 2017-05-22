Промес: для «Спартака» было бы здорово выйти из группы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес назвал ключевой матч минувшего сезона и рассказал о следующих задачах команды.
«Ключевой матч этого сезона — это, наверное, игра с „Зенитом“. Он показал, что мы можем завоевать титул в этом году. С ЦСКА тоже была напряжённая игра, и мы не позволим повториться подобному.
Следующая вершина — взять Суперкубок в матче с «Локомотивом». Потом постараемся пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Для клуба было бы здорово выйти из группы. Я хотел бы снова стать чемпионом. Знаю, что значит быть чемпионом, и это моя личная цель.
Не знаю, где буду отдыхать. Завтра отправлюсь в сборную и буду заниматься там. Потом проведу время с семьёй, по которой скучаю", — сказал Промес в эфире программы «Тотальный разбор».