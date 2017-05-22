«Чемпионат» поздравил РФПЛ с 15-летием и подарил домен RFPL.ru

Заместитель генерального директора Rambler&Co и основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев поздравил РФПЛ с 15-летием и преподнёс лиге особенный подарок.
«Мы долгие годы сотрудничааем и дружим с РФПЛ. Так получилось, что на 15-летие нам не удалось встретиться. Мы приготовили небольшой подарок, в честь прошедшего праздника РФПЛ. Он долго томился в наших недрах. Это прекрасный домен RFPL.ru, который по праву принадлежит Российской футбольной Премьер-Лиге. Мы его официально передаём и поздравляем РФПЛ с обладанием своего правильного RU-адреса», — сказал Сергеев.