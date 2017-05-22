«Локомотив» и «Спартак» из-за Суперкубка проведут матчи 1-го тура РФПЛ позднее

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что «Локомотив» и «Спартак» в связи с матчем на Суперкубок России проведут свои встречи 1-го тура РФПЛ позднее остальных команд. Он также сообщил, что финал Кубка страны следующего сезона изначально запланирован на 9 мая.
«14 июля пройдёт Суперкубок, а 16 июля стартует чемпионат. Участники Суперкубка «Локомотив» и «Спартак» начнут чемпионат позже, они проведут свои матчи в середине недели. Финал Кубка России в следующем году мы наметили на 9 мая, но надо понимать, что это День Победы. Однако ряд городов уже высказали желание провести финал Кубка», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.