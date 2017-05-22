Кононов: Кадыров очень простой человек в жизни — что думает, то и говорит

Новый главный тренер «Терека» Олег Кононов поделился впечатлениями от назначения и встречи с почётным президентом клуба Рамзаном Кадыровым.
«Сегодня много впечатлений. Утром, когда вылетал из Москвы, была прекрасная погода, в Грозном тоже солнечно. Всё замечательно. Раньше мне не удавалось побывать в центре Грозного, сегодня всё в первый раз увидел. Я знал, что республика развивается, строится, знал стадион, но не думал, что всё так серьёзно, как увидел: инфраструктура, город очень чистый, с красивыми зданиями, строительство продолжается. Прогресс налицо. Свою деятельность также связываю со строительством, можно сказать — строительством команды. Хочу помочь, чем смогу, клубу для достижения результатов и популяризации футбола в республике.
Я впервые встречался с главой республики. Встреча очень понравилась тем, что Рамзан Ахматович очень простой человек в жизни — что думает, то и говорит. Это мне очень импонирует, полагаю, каждый человек должен говорить то, что думает. Особенно когда речь идёт о насущных проблемах или о том, что хорошо и что плохо. Разумеется, лучше, когда хорошего больше. Сегодня был именно такой разговор.
В этом году команда заняла пятое место — лучший результат для клуба. Речь шла о том, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. Глава республики хотел бы видеть результаты, чтобы «Терек» был среди лучших клубов России, чтобы шла борьба за призовые места, за Кубок России и попадание в Еврокубки», — цитирует Кононова сайт клуба.