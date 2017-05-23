Состоялась премьера клипа с треком Промеса про «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес записал песню про московский клуб вместе с рэп-исполнителем Alex Maniac. 22 мая состоялась премьера песни с видеоклипом, в котором принял участие голландский футболист.
В апреле Alex Maniac после матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1), в котором Промес забил гол и отдал результативную передачу, сообщил, что в честь этого успеха красно-белых в ближайшее время состоится премьера его совместного трека с Квинси.
Посмотреть видео трека можно в YouTube.
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