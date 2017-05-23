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Тренер сборной Камеруна: на КК мы оказались в компании семи лучших сборных мира

23 мая 2017, вторник. 00:11. Футбол

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился ожиданиями от Кубка конфедераций — 2017. Соперниками чемпионов Африки в группе В будут сборные Чили, Австралии и Германии.

«Я реалист и всегда объективно смотрю на вещи. Например, я никогда не прыгаю от счастья, но и не привык посыпать голову пеплом. Я люблю дисциплину. Без этого никак. Если в команде из 30 игроков нет дисциплины, начнётся хаос и ни о каких победах не может быть и речи. Мы оказались в компании из семи лучших сборных мира, здесь собраны чемпионы континентов, так что это турнир очень высокого уровня. Именно поэтому на старте нам не следует строить грандиозных планов, нужно просто попытаться пройти в следующий раунд, а это будет совсем непросто.

Мы попали в группу с чемпионами мира Германией и чемпионами Южной Америки сборной Чили, да и Австралию не стоит сбрасывать со счетов, так что поживем — увидим. Для меня этот турнир — своеобразный экзамен, который покажет, являемся ли мы командой топ-уровня и чего на самом деле стоит звание чемпионов Африки. Это может очень пригодиться нам в будущем.

Конечно, я хотел бы поехать в Россию в следующем году. Именно поэтому этот турнир имеет для меня такое значение, ведь через год в России мы можем опять сыграть с этими командами. Мы хотим узнать, чего мы на самом деле стоим и на какой уровень сумела выйти команда", — цитирует Брооса сайт ФИФА.

Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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