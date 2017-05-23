Анри: Моуринью использует Погба в «Манчестер Юнайтед» не так, как нужно

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри выразил мнение, что наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью использует полузащитника Поля Погба не так, как нужно.
«Сезон получился для Погба тяжёлым. Моуринью использует его не так, как нужно. Погба играет слишком глубоко, он привык действовать выше или, по крайней мере, играть на левом фланге. Если Поль действует глубже, то эта позиция его ограничивает. А если футболист покупается за такую сумму, то люди всегда будут смотреть на него максимально внимательно и критиковать при первой же возможности.
Думаю, второй сезон Погба в «МЮ» получится более ярким. Поль способен на гораздо большее, чем показал за первый сезон", — цитирует Анри Sky Sports.