На финальном матче юниорской Бундеслиги установлен новый рекорд посещаемости

На финальный матч плей-офф юниорской Бундеслиги (чемпионата Германии среди футболистов не старше 19 лет) между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» пришли 33 450 болельщиков, сообщает официальная страница турнира в «Твиттере».
Этот показатель стал новым рекордом турнира. Предыдущее достижение было установлено в 1976 году на матче между «Шальке» и «Эссеном». Тот матч посетили 23 тысячи зрителей.
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
Победителем юниорской Бундеслиги сезона-2016/17 стала «Боруссия», которая обыграла «Баварию» в серии послематчевых пенальти.
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