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На финальном матче юниорской Бундеслиги установлен новый рекорд посещаемости

23 мая 2017, вторник. 02:42. Футбол

На финальный матч плей-офф юниорской Бундеслиги (чемпионата Германии среди футболистов не старше 19 лет) между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» пришли 33 450 болельщиков, сообщает официальная страница турнира в «Твиттере».

Этот показатель стал новым рекордом турнира. Предыдущее достижение было установлено в 1976 году на матче между «Шальке» и «Эссеном». Тот матч посетили 23 тысячи зрителей.

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

Победителем юниорской Бундеслиги сезона-2016/17 стала «Боруссия», которая обыграла «Баварию» в серии послематчевых пенальти.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д Болельщики — Футбол Фото
Новости. Футбол
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