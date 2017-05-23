«Суонси» согласился продать Сигурдссона в «Эвертон» за £ 25 млн

«Эвертон» согласовал с «Суонси Сити» трансферную стоимость полузащитника Гилфи Сигурдссона, утверждает Mirror. По данным источника, «ириски» заплатят за 27-летнего исландца £ 25 млн.
Теперь «Эвертону» предстоит договориться с самим игроком. Сообщается, что Сигурдссон хочет контракт с зарплатой в £ 120 тыс. в неделю, однако мерсисайдцы не готовы предоставить ему такие условия. Зарплата полузащитника в «Суонси» составляет £ 80 тыс. в неделю.
В сезоне-2016/17 Сигурдссон провёл 38 матчей в английской Премьер-лиге, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.
«Тоттенхэм» готов заплатить за Сигурдссона £ 25 млн