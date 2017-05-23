Мбаппе: я буду думать о переходе, только если он пойдёт на пользу моей карьере

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал, что находится на том этапе карьеры, когда хочет много играть, развиваться и учиться, и будет рассматривать варианты перехода из «Монако» только если не потеряет в игровом времени.
«Я буду принимать решение, основываясь на том, что полезно для моей карьеры, и только для неё. Я всё ещё в том возрасте, когда прежде всего нужно играть, и это будет главным фактором. Мне не 35 и не 36, когда нужно экономить силы — мне ещё многому учиться. Этот год был открытием, но теперь следует ещё более сложное — подтверждение. И я — единственный, кто будет принимать решения, и я не пойду никуда, если меня будут принуждать», — приводит слова Мбаппе Goal.