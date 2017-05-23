Пике: хочу, чтобы Буффон выиграл «Золотой мяч» после Яшина

Защитник «Барселоны» Херард Пике пожелал удачи туринскому «Ювентусу» в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». При этом футболист сборной Испании упомянул голкипера «старой синьоры» Джанлуиджи Буффона и легендарного стража ворот московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.
«На поле развернётся равная борьба между двумя очень сильными командами. «Ювентус» уже несколько лет показывает достойную игру и входит в число ведущих команд Европы. В составе «Юве» есть великий игрок — Буффон. Он заслуживает победы, принимая во внимание нынешний сезон и всю его карьеру. Хочу, чтобы Буффон выиграл «Золотой мяч» после Яшина. Он стремится к победе в Лиге чемпионов, которая для него была бы первой в карьере. Есть там и наш бывший одноклубник Дани Алвес. Хотелось бы видеть и его победу», — цитирует Пике Sport Italia.
Яшин, единственный из вратарей, выиграл «Золотой мяч» в 1963 году.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.