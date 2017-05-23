Поцелуй от Лопырёвой и трофей Глушакова – в фоторепортаже с «Премии Премьер»

22 мая в Москве состоялось торжественное подведение итогов сезона российской Премьер-Лиги «Премия Премьер». На заседании исполкома РФС был утверждён список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17, которые получили свои награды.
«Надежда» (лучший среди юношей до 21 года) – Фёдор Чалов (ЦСКА).
Лучший тренер года – Массимо Каррера («Спартак»).
Лучший арбитр года – Владислав Безбородов.
Лучшая команда года – «Спартак».
За вклад в развитие футбола – Никита Павлович Симонян.
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза.
Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с торжественного вечера «Премия Премьер», подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.