Милнер: следующая цель — пополнить коллекцию трофеев «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер позитивно оценил нынешний сезон красных и отметил, что следующим шагом в развитии клуба должна быть борьба за трофеи.
«В прошлом году мы были в финале Лиги Европы, но не смогли завоевать трофей. Однако это достижение уже само по себе важно. Борьба за титулы — это то, ради чего я пришёл в „Ливерпуль“. Надеюсь, мы сможем пополнить коллекцию, это наша следующая цель.
Чем серьёзнее игры и турниры, в которых мы выступаем, тем быстрее растёт команда. В этом сезоне мы стали лучше, мы доминировали в большинстве наших игр, в отличие от предыдущего года.
Играть в Лиге чемпионов непросто — достаточно вспомнить о командах, которые не смогли туда попасть. Легко сказать — мы должны быть в топ-4, но за это сражаются несколько очень сильных команд. Тем не менее мы справились с задачей", — приводит слова Милнера Sky Sports.