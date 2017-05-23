Румменигге: возможно, с лучшим судьёй «Бавария» победила бы «Реал»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в очередной раз затронул тему судейства в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:4). Футболисты, тренерский штаб и руководство немецкого гранда остались очень недовольны судейством, считая, что проиграли именно из-за слабой работы арбитрa и в результате не сумели выйти в полуфинал.
«Это был важный матч, и судья совершил ошибки. Возможно, с лучшим судьёй «Бавария» победила бы «Реал», но сейчас нужно смотреть вперёд. Надеюсь, в будущем наши матчи буду обслуживать более квалифицированные арбитры», — цитирует Румменигге Mundo Deportivo.
На 84-й минуте венгерский судья Виктор Кошшои удалил с поля полузащитника немецкого клуба Артуро Видаля, показав ему вторую жёлтую карточку, притом что его одноклубники уверены, что Видаль вообще не фолил. Кроме того, в «Баварии» полагают, что в дополнительное время второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры.