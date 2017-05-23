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Наставник «Алавеса» Пеллегрино может возглавить «Севилью»

23 мая 2017, вторник. 08:34. Футбол

Главный тренер «Алавеса» Маурисио Пеллегрино может со следующего сезона возглавить «Севилью», сообщает Marca.

Согласно информации источника, Пеллегрино является одним из главных кандидатов на этот пост. Нынешний рулевой андалусской команды Хорхе Сампаоли близок к тому, чтобы покинуть её и возглавить сборную Аргентины. Контракт Пеллегрино с «Алавесом» заканчивается 30 июня 2017 года, и он может беспрепятственно покинуть свой нынешний клуб.

Следует отметить, что в услугах Пеллегрино заинтересована и «Сельта».

Под руководством Пеллегрино Алавес в последнем сезоне завоевал 55 очков и занял 9-е место в турнирной таблице Примеры. Кроме того, команда вышла в финал Кубка Испании, где 27 мая померится силами с «Барселоной».

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Алавес ФК Севилья Маурисио Пеллегрино
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
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