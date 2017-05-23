Зобнин: не было просмотра игры «Зенит» — «Терек», были уверены в победе хозяев

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что следил за матчем 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек» (0:1), находясь в ресторане с женой: красно-белые не ожидали поражения команды из Санкт-Петербурга и не стали устраивать командный просмотр матча.
«В отличие от «Лестера», который в прошлом году в полном составе смотрел матч «Тоттенхэма», мы обошлись без командного просмотра. Были уверены, что «Зенит» победит дома «Терек». Мы с женой сидели в суши-ресторане. Я на телефоне смотрел матч «Зенита». Как только «Терек» забил, у меня села батарейка. Досматривал на телефоне жены. Реагировал эмоционально. На меня даже посматривали косо, но я был счастлив.
Мне позвонил Глушаков и позвал на стадион. Сказал: «Тут и руководство, и болельщики – приезжай!» Я выдвигался, но позвонил начальник команды: «Не надо на стадион, там все перекрыто. Давай в ресторан «Ласточка», — рассказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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