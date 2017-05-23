Сакки: для меня «Ювентус» — фаворит в матче с «Реалом»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов с участием мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса». Сакки считает, что у «старой синьоры» больше шансов на победу.
«Для меня «Ювентус» — фаворит в матче с «Реалом». У них сильная команда, в ней подобраны герои, которые способны добиться победы. Я считаю «Ювентус» фаворитом, принимая во внимание их экстраординарную мотивацию. А Аллегри – один из лучших тренеров итальянской школы футбола», — приводит слова Сакки AS.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.