Зобнин: иногда прогуливал школу, но не тренировки, засыпал в обнимку с мячом

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что в детстве засыпал в обнимку с мячом и хотя иногда прогуливал школу, тренировки не пропускал никогда.
«Для детей главное — это желание. В 7-8 лет в обнимку засыпал с мячом Derbystar. Брал из журналов футбольные плакаты и вешал на стены. Родители ругались: «Зачем ты обои портишь?» Во дворе мячом окна разбивал.
Прогуливал школу — это был третий класс. То ли учителей боялся, то ли домашку не делал. Две недели пропустил. И ещё столько же прогулял, если бы мама не встретила учительницу на улице. Но ни одну тренировку не пропускал", — рассказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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