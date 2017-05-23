Румменигге: не скрываю, что симпатизирую «Ювентусу» в матче с «Реалом»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что в финальном матче Лиги чемпионов будет болеть за туринский «Ювентус». Подопечным Массимилиано Аллегри предстоит помериться силами с мадридским «Реалом».
«Финал? Я не скрываю, что симпатизирую «Ювентусу» в матче с «Реалом», — приводит слова Румменигге AS.
Румменигге ранее отметил, что немецкий гранд мог победить «Реал» в четвертьфинальных баталиях Лиги чемпионов, если бы не очень слабая работа судей в ответной игре.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.