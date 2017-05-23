Наставник «Шахтёра» Фонсека может возглавить «Монако»

«Монако» рассматривает главного тренера «Шахтёра» Паулу Фонсеку в качестве кандидата на пост наставника монегасков и замены Леонарду Жардиму, сообщает TF1. Французский клуб пока не смог согласовать с Жардимом условия нового контракта.
Отмечается, что одним из главных требований специалиста является то, чтобы команда сохранила всех своих лидеров в предстоящее летнее межсезонье.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Фонсеке со стороны «ПСЖ». Контракт португальского специалиста с «Шахтёром» действует до лета 2018 года.
Фонсека: это не просто очередная победа – она единственная в своём роде