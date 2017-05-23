«Эспаньол» выкупит у «Милана» права на Диего Лопеса

Голкипер Диего Лопес останется в Испании и продолжит играть за «Эспаньол». 35-летний вратарь сезон-2016/17 провёл в каталонской команде на правах аренды и летом должен вернуться в «Милан». Сам футболист ранее сообщил, что не хочет возвращаться в Италию.
По информации Sport.es, руководство «Эспаньола» также рассчитывает на Лопеса и уже ведёт переговоры с представителями игрока о полноценном трансфере. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.
Диего Лопес связан с «Миланом» контрактными обязательствами до лета 2018 года. Оценивается испанец в € 1,5 млн.
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