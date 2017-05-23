Источник: Вальверде начал планировать состав «Барселоны» на следующий сезон

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде уже начал работать для «Барселоны», утверждает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, наставник баскской команды официально будет назначен на пост наставника сине-гранатовых 29 мая и уже обсуждает с руководством клуба состав команды на следующий сезон. Не исключается, что на текущей неделе Вальверде объявит, что покидает свою нынешнюю команду.
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост после финального матча Кубка Испании с «Алавесом», который состоится 27 мая.