Вратарь «Спартака-Нальчик» отправится с ЦСКА на сбор в Австрию

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Антон Антипов интересен ЦСКА. 27-летний голкипер отправится с «армейцами» на предсезонный сбор в Австрию.
Селекционеры «армейцев» обратили внимание на вратаря, который прошедший чемпионат провёл в клубе «Спартак-Нальчик» и сыграл 13 матчей на ноль. Тренер нальчан Хасан Биджиев отмечал ранее, что потенциал Антипова позволяет ему играть на уровне Премьер-Лиги.
По итогам минувшего сезона ФНЛ «Спартак-Нальчик» занял 19-е место в турнирной таблице и вылетел в ПФЛ.