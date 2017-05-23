Ребров: такую заботу и чистоту, как на базе в Тарасовке, не везде встретишь

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поблагодарил сотрудников клубной базы в Тарасовке за их усилия, которые, по словам голкипера, внесли вклад в чемпионский титул, завоёванный красно-белыми по итогам завершившегося сезона.
«Футбольный клуб „Спартак“ Москва это не только команда, стадион, но и легендарная база в Тарасовке. Это наш второй дом. Такой заботы, такой чистоты не везде встретишь. Весь персонал не просто профессионалы, а большее — замечательные люди, всем сердцем и душой любящие „Спартак“ и всё, что связано с ним. Спасибо всем вам и низкий поклон, это наша общая победа», — написал Ребров в «инстаграме».