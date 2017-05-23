Защитник «Селтика» Тирни отказался переходить в «Арсенал»

Защитник «Селтика» Киран Тирни не захотел переходить в «Арсенал», который предлагал за 19-летнего футболиста £ 10 млн (около € 11,5 млн). Об этом сообщает Mirror.
Тирни, на счету которого 24 матча в минувшем сезоне шотландской Премьер-лиги, причём все в основном составе, после общения с главным тренером «кельтов» Бренданом Роджерсом принял решение остаться в Шотландии.
«Минувший сезон в индивидуальном плане был мечтой. Тренер сказал, что рассчитывает на меня, и я рад, что продлил контракт. Всегда приятно слышать, что тобой интересуются какие-то клубы, но я был уверен, что хочу остаться. Денежный фактор волнует многих, но для меня он не был определяющим», — сказал Тирни.
Помимо «Арсенала», за молодым защитником следят «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».