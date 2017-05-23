Задержан экс-президент «Барселоны» Росель по подозрению в отмывании денег

Испанские правоохранительные органы задержали бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя, сообщает El Mundo.
Росель подозревается в отмывании денег и в том, что является членом предполагаемой преступной сети, которая зарабатывала комиссионные посредством продажи имиджевых прав сборной Бразилии. Предполагается, что впоследствии Росель и его сообщники отмывали деньги посредством своих компаний, которые находились в «райских» с точки зрения налогов странах.
Сообщается также, что Росель сотрудничал и имел соглашения с конфедерацией футбола Бразилии (CBF) перед тем, как возглавить «Барселону». Росель для этих дел, в частности, использовал свою компанию Ailanto Marketing и зарабатывал на товарищеских матчах бразильской сборной. Далее Росель скрывал деньги в различных фондах.
Не исключается, что среди подозреваемых в отмывании денег и бывший президент CBF Рикардо Тейшейра.
Ранее сообщалось, что Роселем занимается ФБР, начавшее расследование в отношении него.
Росель был президентом «Барселоны» с 2010 по 2014 год.