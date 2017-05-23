«Уотфорд» вместо Слуцкого может пригласить Шмидта

Бывший главный тренер леверкузенского «Байера» Роджер Шмидт может встать у руля «Уотфорда». Об этом сообщает The Independet.
Руководство «Уотфорда» находится в поисках нового главного тренера после отставки Вальтера Маццарри. В английском клубе хотят, чтобы специалист, который примет команду, проповедовал атакующий футбол и его английский был безупречным. 50-летний специалист попадает под оба критерия, и стороны уже начали переговоры.
Ранее британские СМИ сообщили, что кандидатом номер один на работу с «Уотфордом» является экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Также в числе претендентов значится наставник «Халл Сити» Марку Силва.