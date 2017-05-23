«Атлетико» предложит Коке продление контракта на 5-6 лет

Руководство и тренерский штаб мадридского «Атлетико» очень довольны игрой полузащитника Коке, сообщает Marca.
Согласно информации источника, клуб предложит футболисту сборной Испании продление контракта на 5-6 лет. В данный момент в «Атлетико» работают над новым соглашением, которое предполагает лучшие финансовые условия и значительное увеличение суммы трансферной компенсации за игрока.
Ранее Коке отметил, что его всё устраивает в «Атлетико» и он хотел бы завершить карьеру в этом клубе. Действующее соглашение футболиста с «Атлетико» в силе до лета 2019 года.