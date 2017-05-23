Панченко, Ионов и Чепчугов покинули ЦСКА

После окончания сезона-2016/17 три футболиста покинули ряды ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».
Нападающий Кирилл Панченко, который в минувшем сезоне выступал за «Динамо» на правах аренды, переходит в стан бело-голубых на постоянной основе.
Полузащитник Алексей Ионов, арендованный у «Динамо», возвращается в расположение своего клуба.
Руководство ЦСКА поблагодарило Алексея и Кирилла за помощь красно-синим и пожелало им успехов в дальнейшей карьере.
Также в связи с истечением срока контракта клуб покинет трёхкратный чемпион России Сергей Чепчугов. Руководство ЦСКА выразило благодарность Сергею за годы, отданные клубу, и пожелало успешного продолжения карьеры.