Дзюба: просто в этот год всё было сделано так, чтобы выиграл «Спартак»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал завоевание красно-белыми чемпионского титула впервые с 2001 года. Форвард выступал за столичный клуб с 2006 по 2015 год, при этом несколько раз уходя в аренды.
«Раз выиграли, значит выиграли. Чемпионат продолжается тридцать туров, просто так в нём не побеждают. Есть, конечно, много нюансов, о которых сейчас бессмысленно говорить. Проигравшие после драки кулаками не машут. Определённый фарт у «Спартака» был? Да. Команда объединилась — да. «Зенит» и ЦСКА в этот раз слабее, чем обычно, — да. Но это не умаляет заслуг «Спартака». Он набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА.
Я, правда, никогда не видел, чтобы «Спартак» так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год всё было сделано так, чтобы выиграл «Спартак». Видел, как многие болельщики радовались, они заслужили, заждались. На вершину «Спартак» забрался, посмотрим, как удержится на ней. Следующий сезон будет показательным. Лига чемпионов опять-таки. Мы, надеюсь, будем сильнее. Нам нужно укрепляться. «Зенит» не может третий сезон подряд остаться без титула", — цитирует Дзюбу «Спорт день за днём».