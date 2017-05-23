Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дзюба: просто в этот год всё было сделано так, чтобы выиграл «Спартак»

23 мая 2017, вторник. 12:08. Футбол

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал завоевание красно-белыми чемпионского титула впервые с 2001 года. Форвард выступал за столичный клуб с 2006 по 2015 год, при этом несколько раз уходя в аренды.

«Раз выиграли, значит выиграли. Чемпионат продолжается тридцать туров, просто так в нём не побеждают. Есть, конечно, много нюансов, о которых сейчас бессмысленно говорить. Проигравшие после драки кулаками не машут. Определённый фарт у «Спартака» был? Да. Команда объединилась — да. «Зенит» и ЦСКА в этот раз слабее, чем обычно, — да. Но это не умаляет заслуг «Спартака». Он набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА.

Я, правда, никогда не видел, чтобы «Спартак» так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год всё было сделано так, чтобы выиграл «Спартак». Видел, как многие болельщики радовались, они заслужили, заждались. На вершину «Спартак» забрался, посмотрим, как удержится на ней. Следующий сезон будет показательным. Лига чемпионов опять-таки. Мы, надеюсь, будем сильнее. Нам нужно укрепляться. «Зенит» не может третий сезон подряд остаться без титула", — цитирует Дзюбу «Спорт день за днём».

Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Артём Дзюба
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
12:18 Дзюба: я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним, верю в него
12:18 Месси вызван в сборную Аргентины для участия в матчах с Бразилией и Сингапуром
12:08 Дзюба: просто в этот год всё было сделано так, чтобы выиграл «Спартак»
12:00 Финал Лиги Европы вместе с «Чемпионатом»!
11:59 Панченко, Ионов и Чепчугов покинули ЦСКА
11:53 Суботич может перейти в «Гамбург»
11:52 «Балтика» заинтересована в продлении контракта с Черевченко
11:49 В течение 72 часов Дефо может стать игроком «Борнмута»
11:37 Глушаков прочитал стихотворение «Послушайте» в рамках проекта «Лирика футбола»
11:36 Агент: с «Байером» у Тухеля ничего нет, у него контракт с «Боруссией» Д
11:30 Зобнин подобрал смайлики к игрокам «Спартака» вместе с «Чемпионатом»
11:11 Парфёнов и его тренерский штаб остаются в «Тосно» в Премьер-Лиге
11:08 В «Лужниках» появится зеркальная станция канатной дороги с подсветкой
10:50 Семак зимой пройдёт стажировку в «Манчестер Сити»
10:44 УЕФА выразил соболезнования жертвам взрыва на «Манчестер Арене»
10:43 «Атлетико» предложит Коке продление контракта на 5-6 лет
10:41 «Интер» предложил Спаллетти трёхлетний контракт с окладом € 4 млн в год
10:28 «Уотфорд» вместо Слуцкого может пригласить Шмидта
10:28 Задержан экс-президент «Барселоны» Росель по подозрению в отмывании денег
10:25 Сабо: теперь клубы хорошо подумают, прежде чем заключать сделки с украинцами
10:13 Защитник «Селтика» Тирни отказался переходить в «Арсенал»
10:04 Ребров: такую заботу и чистоту, как на базе в Тарасовке, не везде встретишь
10:00 Вратарь «Спартака-Нальчик» отправится с ЦСКА на сбор в Австрию
09:49 Источник: Вальверде начал планировать состав «Барселоны» на следующий сезон
09:42 «Эспаньол» выкупит у «Милана» права на Диего Лопеса
09:37 «Барселона» готова продать Алейкса Видаля за € 10 млн
09:34 Карадениз приступил к обучению на тренерскую лицензию категории А
09:34 Касильяс может перейти в «Ливерпуль»
09:24 Агент: Кононов – сейчас один из лучших тренеров на постсоветском пространстве
09:10 Зобнин: свою игру за «Динамо» против «Спартака» в 2013 году забуду нескоро
09:07 Пике: Аллегри? Не знаю, кто будет следующим главным тренером «Барселоны»
09:04 Наставник «Шахтёра» Фонсека может возглавить «Монако»
09:00 Ребров: было страшно и немного дико, когда «Спартак» лидировал в РФПЛ
08:54 Румменигге: не скрываю, что симпатизирую «Ювентусу» в матче с «Реалом»
08:50 Зобнин: иногда прогуливал школу, но не тренировки, засыпал в обнимку с мячом
08:48 Кандрева: «Интер» принимает критику, наша игра не соответствовала чести клуба
08:46 Сакки: для меня «Ювентус» — фаворит в матче с «Реалом»
08:35 Зобнин: не было просмотра игры «Зенит» — «Терек», были уверены в победе хозяев
08:34 Наставник «Алавеса» Пеллегрино может возглавить «Севилью»
08:33 Румменигге: возможно, с лучшим судьёй «Бавария» победила бы «Реал»
08:29 Хаби Алонсо: мои надежды оправдала не только Бундеслига, но и сама «Бавария»
08:26 Хайдель: в игре «Шальке-04» не видел никаких тактических концепций
08:00 Ребров готов поехать в сборную России, если понадобится Черчесову
07:55 Милнер: следующая цель — пополнить коллекцию трофеев «Ливерпуля»
07:24 Мата: играя в Лиге Европы, «МЮ» не успевал восстановиться к матчам АПЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший вратарь сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017