Дзюба: если Роналду приедет на «Крестовский», обалдеет от поля

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказал мнение по поводу газона на новой домашней арене клуба «Крестовский». Стадион будет принимать матчи Кубка конфедераций, в частности встречу сборных России и Новой Зеландии 17 июня.
«Тут мы, конечно, не угадали. Раз там такое поле, надо было с португальцами там играть, а не с Новой Зеландией. Не продумано у нас всё это. Криштиану, если приедет, обалдеет. Разница чудовищная между газоном «Петровского» и газоном стадиона на Крестовском острове. При всём уважении. Мы же всё понимаем — есть какие-то политические вещи, обязательства, стадион красивый. Но поймите, «вскрывать» на нём оборону «Урала» и «Терека», которые обороняются вдесятером, это издевательство.
Мы и так в этом сезоне демонстрировали не самый выдающийся футбол. Но когда ты в один из моментов можешь «уйти» по колено в газон, в песок… Пару раз я открывался под передачу для игрока, бегущего параллельно, и нога «уходила»! Я тогда перепугался. Там реально очень опасно. В любой момент можно получить травму. Это неприемлемо. Как там можно вскрывать оборону, играть в футбол? Идёт передача, я ставлю ногу — мяч подскакивает и попадает в подбородок. А с трибуны кричат: «Эй, чего вы творите?!» Хочется сказать: дружище, спустись сюда и дай мне пас, пожалуйста — я на тебя посмотрю. Но никто слушать не будет. Это же «отмазки».
Вот мы на «Петровский» пришли, и совсем другое качество футбола в матче с «Краснодаром». А представляете, если бы «Зенит» и «Краснодар», две играющие команды, встретились на «Крестовском»? Это было бы мучение. Все кричали бы: антифутбол, они играют 0:0! На «Петровском» все довольны, получилась интересная, обоюдоострая игра. На «Крестовском» газон не соответствует никаким требованиям. Но, надеюсь, всё исправят. Потому что люди стараются, должны что-то сделать", — цитирует Дзюбу «Спорт день за днём».