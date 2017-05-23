«МЮ» отменил пресс-конференцию Моуриньо из-за событий в Манчестере

«Манчестер Юнайтед» отменил предматчевую пресс-конференцию наставника Жозе Моуринью в преддверии финального матча Лиги Европы с «Аяксом». Решение, связанное с событиями в Манчестере, поддержал УЕФА.
«В связи с трагическими событиями в Манчестере, которые повлияли на каждого человека в нашем клубе и нашем городе, мы приняли решение отменить вечернюю пресс-конференцию в Стокгольме. Мы уверены, что, учитывая обстоятельства, вы поймёте и примете наше решение», — говорится на официальном сайте манкунианцев.
Накануне на стадионе «Манчестер Арена» в Манчестере после окончания концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Не менее 22 человек погибли и ещё около 50 пострадали.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Аякс» состоится 24 мая, начало игры — в 21:45 мск.