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Глушаков: Ургант – топовый чудак. Федун сказал, что самогон вообще супер

23 мая 2017, вторник. 14:56. Футбол

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, который вместе с президентом клуба Леонидом Федуном стал гостем передачи «Вечерний Ургант», ответил на вопрос, откуда на шоу взялся алкоголь, если на праздновании чемпионства возле стадиона «Открытия Арена» его почти не оставалось.

«Сколько осталось – это ладно. Тогда болельщикам отдал всё. Когда мне в этот раз позвонили от Урганта, то я сразу спросил, что от меня надо. «Самогон», — говорят. И это в 9 вечера. В 5 часов следующего дня уже съёмка. «Самогон закончился, — отвечаю. — Где я его возьму?! Давайте воды туда нальём в четверть, закроем. Кто поймёт?!» «Не солидно, — просят. – Надо что-то придумать». Ну я набрал в Миллерово друзьям: «Надо срочно самогона две четверти или четверть (трёхлитровая банка на миллеровском жаргоне). Если есть больше – то давайте, всё равно празднование чемпионства будет».

Всё тут же нашли, начали смотреть поезда – нет нужных. Поняли, что в 11 вечера через Миллерово в Москву проходит автобус. Всё загрузили, привезли к программе. Ургант-то всё равно думал, что самогон не настоящий. Но когда открыл, нюхнул – его же в пот сразу пробило. Ургант – топовый чудак, сам всё ведёт, пробует. Федун сказал, что самогон вообще супер. Думал даже, что покрепче будет. Там градусов 50», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть на канале в Youtube

Видео с дегустацией самогона Леонидом Федуном смотрите на «Чемпионате»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Денис Глушаков Леонид Федун
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
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