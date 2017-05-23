Леонов: на «Казань Арене» можем идентифицировать каждого зрителя, это ноу-хау

Министр по делам молодёжи и спорту РТ Владимир Леонов рассказал о преимуществах камер высокой точности, которые были установлены на стадионе «Казань Арена». С их помощью можно идентифицировать каждого, кто находится на трибунах. Система была протестирована в ходе матча 29-го тура РФПЛ «Рубин» — ЦСКА (0:2), который состоялся в Казани 17 мая.
«Мы сегодня усовершенствовали стадион с точки зрения внутреннего контента. Мы установили одну из лучших систем идентификации на стадионе — это камеры высокой точности. То есть, в принципе, мы каждого болельщика на стадионе, каждого зрителя, можем идентифицировать. Это тоже такое ноу-хау.
Если вдруг происходит какой-то инцидент, кризисная ситуация, то мы можем идентифицировать конкретного человека, то есть это фотографическое качество», — цитирует Леонова «Бизнес Online».
Министр отметил, что пронести запрещённые предметы на стадион будет «априори невозможно».