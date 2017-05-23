Глушаков — о своём контракте со «Спартаком»: ситуация такая же, как у Широкова

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что у него действует контракт с клубом ещё на один год, при этом есть опция, при которой соглашение будет пролонгировано ещё на один сезон.
«Контракт со „Спартаком“ не заканчивается. Там ещё год железный и один дополнительный. Всё будет зависит от количества игр, которые я проведу в следующем сезоне. Получается, ситуация такая же, как у Романа Широкова.
Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в «Спартаке» и остаться там работать.
Да хоть начальником или администратором. Вот тогда точно ко мне за футболками можно будет обращаться – с молодых буду списывать. А сейчас, ребята, извините. Спасибо за поддержку, за поздравления, я их читаю, но достать тысячи маек я просто не могу», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть на канале в Youtube