Газизов: мне кажется, В. Быстров не подходит под концепцию «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном переходе бывшего полузащитника «Краснодара» Владимира Быстрова. Накануне 33-летний футболист покинул «горожан» и стал свободным агентом.
«В уровне Владимира Быстрова нет сомнений, это очень хороший футболист, качественный. Но мне кажется, что он не подходит под концепцию „Уфы“, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Никитой Кузиным.
«Уфа» по итогам сезона-2016/17 финишировала в российской Премьер-Лиге на 7-м месте.
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