Полиция Манчестера задержала подозреваемого в теракте на «Манчестер Арене»

Полиция Манчестера арестовала подозреваемого в теракте на «Манчестер Арене». Накануне после окончания концерта певицы Арианы Гранде в фойе стадиона прогремел взрыв. Погибли 22 человека и более 50 пострадали.
Согласно информации, опубликованной на официальной странице полиции Манчестера в «Твиттере», правоохранительные органы в Южном Манчестере задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в теракте.
«Манчестер Арена» вмещает до 21 тыс. человек. Здесь проводятся различные спортивные соревнования и культурные мероприятия.
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