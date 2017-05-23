Гризманн: я готов уйти из «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн на пресс-конференции, посвящённой презентации его книги, сообщил о готовности покинуть мадридский клуб ближайшим летом. По словам француза, которого европейские СМИ называют в качестве возможного новичка английского «Манчестер Юнайтед», он готов пойти на такой шаг ради завоевания титулов.
«Мы финишировали третьими в Примере, что было целью для клуба, но игрокам хотелось большего. Я пришёл к тому, что просто играть в хороший футбол и забивать голы недостаточно. Выигрывать титулы – это то, на что я буду ориентироваться ближайшим летом, когда придётся принимать решения относительно своего будущего.
С «Атлетико» мы продолжаем пробиваться в полуфинал Лиги чемпионов. Мы всегда близки к цели, но чего-то не хватает. В клубе должны посмотреть, что можно сделать в этой ситуации. Это зависит от трансферов. Не знаю, если в клубе понимают, но все игроки, вы, журналисты, моя семья знают, что я люблю выигрывать трофеи в футболе. Чтобы чувствовать сильные эмоции. Теперь мне хочется их получить. Посмотрим, что произойдёт.
Сегодня, если мне придётся уйти, это не будет проблемой. Мой будущий клуб может быть из чемпионата Англии, поскольку это сейчас тренд. Германия, Китай или США… Я готов уйти из «Атлетико», — цитирует Гризманна Get Football News France.