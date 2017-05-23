Буффон назвал себя одной из любимых жертв Тотти

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отдал должное нападающему «Ромы» Франческо Тотти. 40-летний футболист может завершить карьеру по окончании сезона.
«Я — одна из любимых жертв Тотти. Мы часто играли друг против друга, оба всегда выступали за сильные команды, поэтому неизбежно, что он забил много голов. Некоторые из них, хоть я не могу сказать, что было приятно их пропустить, были так красивы, что я бы испортил шедевр, если бы не пропустил их!» — цитирует Буффона Football Italia.
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