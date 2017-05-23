Моуринью выступил с заявлением по поводу теракта в Манчестере

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» было опубликовано заявление главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью по поводу событий, произошедших в понедельник вечером в Манчестере.
В результате взрыва в фойе концертного зала «Манчестер Арена» погибли 22 человека и по меньшей мере 59 получили ранения. По данным полиции, взрыв осуществил одиночка-смертник, а среди погибших есть подростки, которые расходились после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде.
«Мы все очень опечалены из-за трагических событий, произошедших вчера вечером. Мы не можем выбросить из наших умов и сердец жертв и их семьи. У нас есть работа — мы отправимся в Швецию, чтобы выполнить её. Жаль, что мы не можем лететь в состоянии счастья, в котором всегда пребываем перед большим матчем. Я знаю, даже за это короткое время, что я здесь, жители Манчестера сплотятся вместе как один», — заявил Моуринью.
В среду, 24 мая, в Стокгольме «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финальном матче Лиги Европы.