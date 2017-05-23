«МЮ» начал тренировку перед финальным матчем ЛЕ с минуты молчания

Футболисты «Манчестер Юнайтед» начали тренировку на своей базе перед вылетом в Швецию на финальный матч Лиги Европы с «Аяксом» с минуты молчания в память о жертвах теракта на «Манчестер Арене», сообщает BBC.
Ранее стало известно, что из-за событий в Манчестере клуб отменил предматчевую пресс-конференцию главного тренера Жозе Моуринью. По информации пресс-службы УЕФА, при этом игроки команды проведут запланированную прогулку на стадион «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция), на котором состоится финальный матч. Встреча «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая. Начало – в 21:45 мск.
Накануне в Манчестере после окончания концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Не менее 19 человек погибли и ещё около 50 пострадали. Взрыв произошёл в фойе стадиона, в зоне продажи билетов. «Манчестер Арена» вмещает до 21 тыс. человек.
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