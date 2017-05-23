«Аякс» показал, в какой форме сыграет в финале Лиги Европы с «МЮ»

«Аякс» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографию формы, в которой голландская команда сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы.
Форма, которая будет домашней для «Аякса» в следующем сезоне, выполнена в традиционных красно-белых цветах.
Финальный матч Лиги Европы с участием «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме в среду, 24 мая. Начало — в 21:45 мск.
На прошлой неделе голландский клуб презентовал выездной комплект формы на будущий сезон.
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Фотографию формы можно посмотреть в «Твиттере».