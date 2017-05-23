Рыжиков: победа сборной России на Кубке конфедераций вполне возможна

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций 2017 года, который пройдёт с 17 июня по 2 июля.
«Это футбол, и всё может быть — как блестящее выступление, так и неудачное. Вполне возможна победа на Кубке конфедераций. Желаю удачи. Верю в команду, буду болеть. Думаю, вся страна будет болеть. Мы можем быть и 12-м игроком, и 13-м, и 14-м», — сказал Рыжиков в эфире «Спорт FM».
Сборная России начнёт турнир в одной группе с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.
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