Будогосский: никогда не видел столь внимательного отношения к судейству от РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский подвёл промежуточные итоги уходящего сезона.
«Сезон ещё не закончился, и можно подводить только промежуточные итоги. В целом ребята отработали на достаточно хорошем уровне, и это стало возможным благодаря огромной поддержке РФС, нашим тесным отношениям с лигами, тем возможностям, которые были предоставлены для подготовки арбитров, для их обучения. Те изменения, которые были приняты исполкомом РФС и в плане материального стимулирования арбитров, и в плане организационных мероприятий, — всё это стало той позитивной лептой, благодаря которой мы можем говорить о положительном результате работы судейского корпуса.
Я далёк от мысли иллюзировать то, что у нас сегодня происходит. Есть ещё немало проблем, и мы говорили об этом. В первую очередь, это проблема с количеством судей, которые должны работать на уровне РФПЛ, ФНЛ. Есть вопросы, связанные с подготовкой судей к сезону. Работа идёт, и она будет идти в том направлении, в котором мы её вели до этого.
Удалось сделать важный шаг в создании базы работы самого департамента, взаимодействия с нашими арбитрами во всех дивизионах. Мы наконец реально запустили несколько этапов программы «Таланты и наставники», собрав на самом низком её уровне около 90 молодых судей со всех уголков страны. Из этой категории мы уже смогли отобрать судей для следующего этапа. Я никогда прежде не видел столь внимательного отношения к судейству со стороны РФС и лиг. Нет практически ни одного вопроса, который мы бы сейчас не могли решить.
У нас ещё есть ошибки, и мы сделаем всё для того, чтобы следующий сезон был проведён ещё лучше. Подводя наши внутренние предварительные итоги, могу сказать, что в весенней части чемпионата порядка 13-14% неудовлетворительных оценок по судьям, проводившим матчи РФПЛ. Осенью-зимой примерно на то же количество матчей мы имели 28,7% неудовлетворительных оценок. То есть очевиден определённый прогресс, однако надо продолжать работу над качеством нашего арбитража. Тёплые слова от Мутко, Даудова и других настраивают на желание работать», — сказал Будогосский в эфире программы «Свисток».