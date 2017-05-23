Витиньо: Головина ждёт большое будущее. Вы услышите его имя

Нападающий ЦСКА Витиньо считает, что из его одноклубников в топ-клубе могут заиграть полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин.
«Алан Дзагоев — очень техничный и умный полузащитник, боец. Также есть парень в нашей строящейся команде, который выступает за сборную России. Если я не ошибаюсь, ему 19 лет (20 лет. — Прим. «Чемпионата»). Головин — вы услышите его имя. Этого парня ждёт большое будущее. Если он будет идти вперёд, продолжит демонстрировать такую игру и работу на тренировках, он окажется в больших европейских клубах», — цитирует Витиньо GloboEsporte.
Полузащитник ЦСКА Головин находится в сфере интересов «Челси»