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Витиньо: Головина ждёт большое будущее. Вы услышите его имя

23 мая 2017, вторник. 20:12. Футбол

Нападающий ЦСКА Витиньо считает, что из его одноклубников в топ-клубе могут заиграть полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин.

«Алан Дзагоев — очень техничный и умный полузащитник, боец. Также есть парень в нашей строящейся команде, который выступает за сборную России. Если я не ошибаюсь, ему 19 лет (20 лет. — Прим. «Чемпионата»). Головин — вы услышите его имя. Этого парня ждёт большое будущее. Если он будет идти вперёд, продолжит демонстрировать такую игру и работу на тренировках, он окажется в больших европейских клубах», — цитирует Витиньо GloboEsporte.

Полузащитник ЦСКА Головин находится в сфере интересов «Челси»
Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Алан Дзагоев Александр Головин Витиньо
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
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