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Витиньо: был удивлён решением Фернандеса выступать за сборную России

23 мая 2017, вторник. 20:14. Футбол

Нападающий ЦСКА Витиньо в интервью бразильскому изданию GloboEsporte поделился мнением о решении партнёра по команде защитника Марио Фернандеса начать выступать в составе сборной России.

«Фернандес сильно помог мне с адаптацией в ЦСКА. Когда я только приехал в клуб, он был травмирован, поэтому мы не часто пересекались. Но после возвращения в строй Марио оказал мне поддержку. Он всегда мне помогал, мы проводили много времени вместе. Фернандес является большим профессионалом и спокойным человеком. Мы много общались и хорошо поладили друг с другом.

Моя реакция, когда узнал, что он собирается пройти процесс натурализации? Был немного удивлён. Однако у Марио были на это свои мотивы, я никогда не встревал в это дело. Что-то тронуло его сердце. Он чувствует себя комфортно. Я немного знаю о его прошлом в Бразилии – оно было не очень хорошим. В России Фернандес обрёл стабильность и направление в своей жизни. На сегодняшний день он является одним из самых важных игроков ЦСКА.

Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы сыграть против него на международном уровне? Это может случиться, работаю над тем, чтобы однажды надеть футболку сборной Бразилии. Это мечта детства. Но всё же, если это случится, надеюсь, не придётся встретиться на поле с Фернандесом, поскольку он мой друг и играть против него будет трудно», — сказал Витиньо.

Марио Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы носа
Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Сборная Бразилии — Футбол Сборная России — Футбол Витиньо Марио Фернандес
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
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