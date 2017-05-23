Перед финальным матчем Лиги Европы состоится минута молчания

В память о жертвах атаки в Манчестере перед завтрашним финалом Лиги Европы на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме будет минута молчания, а игроки «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» выйдут на поле с траурными повязками.
Церемония открытия финала будет существенно сокращена — так европейский футбольный союз почтит память пострадавших в Манчестере.
Это означает, что шведский дуэт Axwell Λ Ingrosso не выступит перед финалом, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В результате взрыва в фойе концертного зала «Манчестер Арена» погибли 22 человека и по меньшей мере 59 получили ранения. По данным полиции, взрыв осуществил одиночка-смертник, а среди погибших есть подростки, которые расходились после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде.