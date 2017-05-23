Задай вопрос Андрею Лунёву!

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв станет очередным гостем редакции «Чемпионата».
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25-летний футболист в конце декабря перешёл из «Уфы» в «Зенит». После этого трансфера Лунёв провёл 10 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых пропустил пять голов. Вратарь изначально попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 года, однако в связи с травмой был заменён на голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова.