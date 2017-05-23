Полиция назвала имя подозреваемого в совершении взрыва на «Манчестер Арене»

В совершении взрыва на «Манчестер Арене» в Манчестере подозревается местный житель Салман Абеди, сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс.
«Мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем», — заявил Хопкинс.
Полиция считает, что Абеди родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии, сообщает BBC Russian.
У Абеди есть по меньшей мере три родных брата. Он жил по нескольким адресам в Манчестере, том числе — в доме на Элстмор-роуд, где полиция провела обыск. По словам представителя манчестерской полиции, её основная задача сейчас — определить, действовал ли злоумышленник в одиночку или же у него были сообщники.
В связи с взрывом арестован 23-летний мужчина в Чорлтоне, на юге Манчестера, однако подробности ареста не сообщаются.
Теракт в Манчестере произошёл в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, в результате взрыва на «Манчестер Арене» погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство».